Эксперт рассказал, как Минобразования помогает коллаборантам при защите диссертаций

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Смелянский, эксперт благотворительного фонда "Майдан иностранных дел".

"Соискатель, кандидат экономических наук, доцент и.о. заведующего кафедрой учета, анализа и аудита института экономики и управления федерального государственного автономного образовательного учреждения "Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского" Сметанко Александр Васильевич", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что его место работы до оккупации Крыма - Крымский экономический институт ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана", Симферополь.

Его официальный оппонент - Лучко Михаил Романович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой учета в бюджетной и социальной сфере Тернопольского национального экономического университета.

Со слов членов специализированного совета, специальное разрешение на допуск к защите диссертации соискатель получил в Министерстве науки и образования Украины.

Наверняка, подобные действия со стороны министра С. Квита и возглавляемого им государственного учреждения направлены на подрыв "экономической мощи" оккупационного правительства в Крыму в рамках поддержки акции проводимой на административной линии между Херсонской областью и оккупированным Крымом, считает Смелянский.

"В мировой практике подобные действия государственных чиновников и людей, живущих за счет налогоплательщиков страны, называются "поддержкой коллаборационизма и сепаратизма". Интересно, а имеют ли они право занимать те должности, какие имеют, и готовить будущее интеллектуальное поколение страны?" - подытожил эксперт.