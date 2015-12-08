Мужчина пытался пронести пистолет на борт самолета в аэропорту "Борисполь" (фото)
В международном аэропорту "Борисполь" полицейскими задержан мужчина, который пытался пронести на борт самолета "Киев-Цюрих" пистолет "Glock" и 12 патронов к нему.
Об этом сообщает Бориспольский ОП ГУНП в Киевской области.
Пистолет был найден сотрудниками аэропорта в ручной клади 35-летнего жителя Киева.
Со слов пассажира, оружие он нашел и забыл выложить из ручной клади.
"Правоохранители изъяли опасную находку и направили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Правоохранители выясняют намерения применения изъятого оружия", - сообщают в полиции.
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По факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас продолжается досудебное расследование.