Мужчина пытался пронести пистолет на борт самолета в аэропорту "Борисполь" (фото)

Об этом сообщает Бориспольский ОП ГУНП в Киевской области.

Пистолет был найден сотрудниками аэропорта в ручной клади 35-летнего жителя Киева.

Со слов пассажира, оружие он нашел и забыл выложить из ручной клади.

"Правоохранители изъяли опасную находку и направили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Правоохранители выясняют намерения применения изъятого оружия", - сообщают в полиции.

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По факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.