Мужчина пытался пронести пистолет на борт самолета в аэропорту "Борисполь" (фото)

19:18, 08 декабря 2015
Общество
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В международном аэропорту "Борисполь" полицейскими задержан мужчина, который пытался пронести на борт самолета "Киев-Цюрих" пистолет "Glock" и 12 патронов к нему.

ГУ Национальной полиции в г. Киеве

Об этом сообщает Бориспольский ОП ГУНП в Киевской области.

Пистолет был найден сотрудниками аэропорта в ручной клади 35-летнего жителя Киева.

Со слов пассажира, оружие он нашел и забыл выложить из ручной клади.

"Правоохранители изъяли опасную находку и направили на экспертизу. В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения задержанному. Правоохранители выясняют намерения применения изъятого оружия", - сообщают в полиции.

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По факту незаконного обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

ГУ Национальной полиции в г. Киеве

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