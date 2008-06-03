У Луценко ”милость” Черновецкого считают издевательством

Пресс-служба Гражданского движения “Народная самооборона” считает издевательством слова мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО об отзыве его заявления из прокуратуры относительно инцидента, который произошел между ним и министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО после заседания СНБО.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Гражданского движения “Народная самооборона”.

“В ходе избирательной кампании в Киеве команда мэра выставила ЧЕРНОВЕЦКОГО “жертвой” министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, сделав из этого пиар-ход, который в конце концов оказался неудачным, что и подтвердил своим решениям Подольский суд г. Киева”, отмечается в заявлении.

В “Народной самообороне” считают, что репрессивный аппарат власти, который доказал свою неуклюжесть перед судом, теперь ищет оправданий словами Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

“Но прокуратура должна ответить за тот произвол, который она устроила против лидера “Народной самообороны” Юрия ЛУЦЕНКО по этому делу. Это был жестокий моральный удар как по Ю.ЛУЦЕНКО, так и по его семье и всем членам движения. Это были безосновательные издевательства над человеком, уважаемым политиком, которого поддерживают миллионы избирателей. Это, в конечном итоге, пренебрежение к государству, ведь Юрий ЛУЦЕНКО, как бы кому ни хотелось его отставки, остается в должности министра внутренних дел”, отмечается в заявлении.

Пресс-служба движения “Народная самооборона” заявляет, что “после такого откровенного провала, сделавшим очевидным факт выполнения генпрокурором Александром МЕДВЕДЬКО политического заказа, есть один путь – его отставка с последующим привлечением его к ответственности”.

Как сообщал УНИАН, 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

24 января прокуратура Киева сообщила, что по этому факту, “во время которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ были преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого события по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины”.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело, которое было возбуждено в отношении Ю.ЛУЦЕНКО из-за инцидента с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января, с “нанесения легких телесных повреждений” в “должностное преступление”.

Сегодня, 3 июня, Подольский районный суд Киева отменил постановление Главного следственного управления по особо важным делам Генпрокуратуры Украины о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку из представленных суду материалов не следует, что Ю.ЛУЦЕНКО совершил должностное преступление, находясь 18 января этого года на заседании СНБО, где нанес легкие телесные повреждения мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ. Также суд признал, что Ю.ЛУЦЕНКО не злоупотреблял властью или служебными полномочиями, используя в августе 2006 года самолеты Внутренних войск МВД Украины.

Сегодня же Киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что решил отозвать свое заявление из прокуратуры по поводу инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО.