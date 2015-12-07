В Киеве за миллионы продают предназначенные воинам АТО квартиры - СМИ

Жилой комплекс построен на земле, которую Киевсовет выделил под строительство жилья для Министерства внутренних дел, в частности для бойцов АТО.

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Об этом говорится в сюжете программы "Наши гроши". Сообщается, что основания для выделения земли четко указаны в стенограмме заседания Киевсовета по 20 ноября 2014 года.

"В комиссию поступили письма заказчика об обязательстве использовать построенные жилые площади исключительно для предоставления жилья личному составу (МВД - ред.), в том числе и тех, кто принимает участие в АТО", - отметил на заседании председатель земельной комиссии Владимир Прокопив, и добавил, что в гарантийном письме: "гарантируется 100%-ная передача жилых помещений, которые будут построены, личному составу, а также участникам антитеррористической операции".

"У нас есть гарантийное письмо от заказчика. Заказчик - Министерство внутренних дел - строит ведомственное жилье для своих работников, которые сейчас принимают там участие", - заявил Прокопив, отклонив предложение зафиксировать этот пункт в проекте решения.

Подрядчиком строительства МВД выбрало ООО "Укрбуд девелопмент", которое входит в государственную корпорации "Укрбуд". Журналисты отмечают, что ни одна квартира в комплексе бойцам АТО не достанется, потому что "Укрбуд" уже продает квартиры по цене 1-2 миллиона гривень.

"В этом доме сейчас нет вообще акта о том, что квартиры будут передаваться воинам АТО", - сообщили журналистам в отделе продаж "Укрстроя".

Журналисты представились покупателями и попросили прокомментировать сообщения о том, что все квартиры получат бойцы АТО.

"О передаче в данном доме, там никакого нет официального письма. ... Мы пробовали найти это письмо, письма такого нет. Это было как информация к сведению. И не более. В данном доме сейчас нет вообще акта о том, что квартиры будут передаваться воинам АТО", - говорит сотрудник отдела продаж Надежда Рыбакова

Депутат Киевсовета Александр Вовченко отмечает, что ситуация с продажей квартир в домах, которые должны были быть "ведомственными" - распространенная.

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"Сотни гектаров земли передавались МО, ГПУ, СБУ под строительство якобы для сотрудников, под ведомственные квартиры, всегда пару квартир может кому-то и передадут, но доходы оседают в карманах руководителей данных ведомств, генералов, а обычные работники стоят в очередях, ничего не получают", - говорит Вовченко.

Отмечается, что еще один жилой комплекс - "Переможець", на Воскресенской, 2-А в Киеве - "Укрбуд" возводит на земле, целевое назначение которой изменено самовольно. Целевое назначение участка Киевсовет не менял и не собирается. Наоборот, готовится решение об отказе в изменении целевого назначения этого участка.

"Именно за этим вопросом в этом созыве Киевского городского совета подготовлен проект решения об отказе данной компании в изменении целевого назначения. Я думаю, вскоре такое решение будет принято", - отметил секретарь Киевсовета, а в прошлом - председатель земельной комиссии Владимир Прокопив.

По информации журналистов, корпорация "Укрбуд" - структура, в которую входят десятки фирм. Ее руководитель - Максим Мыкытась - прошел в Киевсовет прошлого созыва по спискам "Удара" под 21-ым номером.

Отмечается, что "Укрбуд" - корпорация государственная. Но процент государства на самом деле мизерный. Основные фирмы, которые выступают застройщиками, инвесторами, девелоперами - частные. Так, в качестве конечных владельцев ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд инвест" указаны Кристу Панайота (Кипр), Джанкарло Еспеджо (Белиз), Хорсе Кастильо (Белиз). Эти люди также регистрировались владельцами до сотни других фирм.

Конечными владельцами другой компании - ООО "Укрбуд девелопмент" - указаны те же Джанкарло Еспеджо и Хорсе Кастильо из Белиза.

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Также в структуре "Укрбуда" наблюдается присутствие людей и структур Анатолия Войцеховского. В частности, совладельцем и участником в ООО "Инвестиционная компания "Укрстрой инвест" является Анатолий Магалич. Он же числился директором "Укоинвестбуд" Анатолия Войцеховского. Компанией "Укрбуд девеломпент" ранее владело ООО "Олимпстрой", совладельцами которой значились Анатолий и Александр Войцеховские.