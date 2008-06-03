Учеба в вузах подорожала в 1,5 раза

Вузы вновь подняли цены на обучение в среднем на 30%. Суммы контрактов колеблются в пределах от 3 700 до 25 000 грн. на стационаре и от 2 800 до 7 200 грн. на заочном отделении, пишет «Сегодня».

В лидерах подорожания — стоматология, финансы и банковское дело, архитектурный дизайн и автодело (плюс 43—57%). На 20—38% больше придется платить будущим экономистам, архитекторам и товароведам, а также специалистам в области информационных и отдельных пищевых технологий.

В меньшей степени выросли цены для бухгалтеров и юристов — плюс 10—17%. При этом отдельные вузы подняли цену вдвое. Но, к примеру, в Крымском гуманитарном университете объяснили это тем, что они не повышали тарифов в прошлом году, поэтому теперь пришлось наверстывать на удорожание комуслуг. А другие — Киевский нацуниверситет строительства и архитектуры, — наоборот, решили оставить цены на прошлогоднем уровне.

Самый дорогой контрактник — юрист из университета Шевченко, которому образование обойдется почти в 22 000 гривень в год.

В Харьковском Политехе абитуриентам предлагают сэкономить на оплате контрактного обучения: заплатив до 15 июля (по старым ценам), будущий студент сэкономит 1820 грн. платы за год стационара или 880 грн. на заочном.

А в столичном КПИ стараются напрямую заинтересовать ребят хорошо учиться. К примеру, на радиофаке, который всегда был в числе самых сложных, в договоре на контрактную форму обучения забито условие, что если студент проучится два семестра на «хорошо» и «отлично», то со второго курса его переведут на бюджет. Поэтому хорошо успевающих ребят на «контракте», как правило, просто не остается.