Инна Цимбалюк: Я очень понравилась голливудскому фотографу

Украинская участница конкурса “Мисс-Вселенная” Инна Цимбалюк вернулась из Лос-Анджелеса. Модель агентства “Карин” Инна Цимбалюк вошла в двадцатку красавиц. Участница конкурса очень довольна поездкой. Инна сознается, что в Америке была впервые, и ей там хватало “горячего маминого борщика”. Своими впечатлениями от поезда она делится в интервью УНИАН.

Инна, как вас встретили в Америке? В Америке меня встретили как одну из восьмидесяти шести участниц конкурса. Нам помогли нести чемоданы, потому что у каждой девушки был достаточно большой багаж. Все было очень организовано – я бы со своими тремя чемоданами не справилась. Поселили нас в пятизвездочной гостинице в Лос-Анджелесе. Все девушки проживали в этой гостинице.

Какой у вас был режим дня? Первые два дня мы раскачивались, это было хорошо для того, чтобы перестроиться во времени (разница во времени – десять часов). Мы немного расслабились, но потом было очень тяжело. Ложились поздно, вставали рано. График был очень напряженный.

Опишите, пожалуйста, ваше помещение в гостинице... В комнате были две кровати, туалетный столик. Я очень переживала, чтобы было место, где бы я могла приводить себя каждое утро в порядок. В комнате я жила с девушкой из Хорватии. Но комната была большой и мы поместились.

Мы с хорваткой сразу нашли общий язык – общались по-английски. Однако сначала было немного тяжело, потому что она все время переходила на хорватский... Потом мы подружились и будем общаться дальше. Мы даже друг друга называли сестрами.

Если бы еще не ощущать поддержку “дома”, то есть в номере, то было бы еще тяжелее. Я в номере отдыхала.

С каждым днем в комнате становилось все больше цветов – приближался финал и рос интерес к конкурсу. Каждый вечер мы получали цветы от своих почитателей, фанов.

Мне присылали много цветов. Однажды я получила конверт с открыткой от шестилетнего почитателя. Он написал, что я ему очень понравилась, произвела на него сильное впечатление. Я, в свою очередь, послала ему игрушечный мотоцикл.

Как вы питались? Американская еда... Конечно, недоставало маминой кухни. Временами нас кормили просто в автобусе. Это, конечно, сказывалось на здоровье некоторых девушек. Было достаточно вкусно, но не хватало горячего маминого борщика.

Завтрак – это была основная еда за весь день. Давали яичницу, бекон, овощи, фрукты, сладкое.

К вечеру девушки были уставшими и не имели ни малейшего желания ужинать, но обязаны были посещать как завтрак, так и обед и ужин.

Во время подготовки к конкурсу, наверное, все дни были похожи между собой?

Каждый день был все тяжелее, особенно во время конкурса. Это было непросто – и психологически, и физически. Девушки уставали с каждым днем все больше и больше, даже спали на репетициях. Но каждый понимал, что такое бывает один раз в жизни, поэтому нужно выкладываться на все сто. Каждый день приносил новые сюрпризы. Мы не знали чего ожидать от завтрашнего дня: разнообразные встречи, мероприятия, вечера. Много хороших мыслей, впечатлений я получила от поездки, а главнее всего – из опыта общения с девушками. Я ближе познакомилась с американской культурой.

Между участницами конкурса, наверное, дружбы как такой существовать не может, ведь они соперницы. А как было у вас? На конкурсе была очень интеллигентная обстановка. Все понимали, что приехали на конкурс, чувствовалась конкуренция, но все было очень корректно, интеллигентно и никто не позволял себе ничего лишнего. В модельном бизнесе я привыкла к женскому коллективу. Всюду есть свои расхождения, однако в то же время и общение...

Кроме хорватки, я еще общалась с россиянкой, а также с девушкой из Израиля, которая, кстати, родом из Украины.

Видели ли вы Дональда Трампа – хозяина конкурса? Это легендарная личность, с которой я мечтала познакомиться. Я читала его книжки.

Когда я с ним познакомилась, то почувствовала, что прикоснулась к истории, потому что он вошел в историю Америки. Когда я слышу об Америке, первые ассоциации у меня почему-то с Дональдом Трампом. Он очень легок в общении, он каждой девушке уделял внимание, в то же время вел себя очень корректно. К нему выстраивалась очередь, чтобы с ним сфотографироваться. У меня не вышло пообщаться с ним так долго, как я бы этого хотела, но я сумела с ним познакомиться и произвести на него хорошее впечатление.

Почувствовали ли Вы на конкурсе, что Украину знают? Конечно, многие люди говорят об Украине, вспоминают Помаранчевую революцию, интересуются политической ситуацией в Украине.

Кое-кто знает, что у нас очень хорошая страна, и у нас очень красивые женщины. Много эмигрантов из Украины общались со мной, говорили, что очень скучают, а также достаточно много иностранцев обещали приехать к нам в гости.

Известно, что на такие конкурсы “слетается” много молодых, богатых ребят. Познакомились ли вы с кем-то из них? Возможно, они и были, но ничего такого я не заметила. У нас была очень жесткая дисциплина, и нельзя было никуда выходить. На личную жизнь там не хватало времени. И было просто не до того.

Знакомы ли вы из Мисс-Вселенная – девушкой из Пуерто-Рико?

Конечно, мы общались на протяжении всего периода подготовки. Достаточно милая девушка, которая очень сильно переживала. Ей всего восемнадцать лет.

Как вы считаете, справедливо ли она победила? Конечно, не мне судить, потому что победителей не судят. Она действительно была среди лидеров на всех этапах. Если бы мне сказали назвать пять наилучших участниц, конечно, она была бы в этой пятерке – она яркая девушка, которая заслуживает внимания.

Относительно некоторых участниц, которые вошли в пятерку, то я не согласна. Я бы немного поменяла финалисток пятерки.

Инна, поступали ли вам в Америке какие-то деловые предложения? Во время конкурса нас снимал один известный фотограф, который специализируется на голливудских звездах, участницах конкурса “Мисс-Вселенная”. Я ему очень понравилась, и возможно мы будем сотрудничать. Мы обязательно еще будем созваниваться.

У меня еще были предложения относительно рекламы. Эти предложения мы еще будем обсуждать. Возможно, в ближайшее время я опять поеду в Америку.

Почувствовали ли вы, что уже немножко знаменитость? Я по-прежнему остаюсь той Инной, которая была до конкурса. Я считаю, что это мой плюс, то, что мне нужно беречь. Я не чувствую себя знаменитостью, а просто счастливым человеком.

Какими видами спорта вы занимаетесь? Сейчас я люблю играть в теннис, кататься верхом, просто посещать спортивные клубы, чтобы поддерживать форму.

Вы любите читать? Да, я люблю читать познавательную, поучительную литературу.

Какими были последние дни пребывания в Америке? После конкурса Саша Николаенко устроила мне праздник и дала возможность отдохнуть. Я впервые была в Лас-Вегасе, меня воспринимали там как настоящую Мисс-Украина.

Мне выделили денежный лимит... На эти деньги могла поиграть в казино. Я там выиграла и купила подарки родителям.