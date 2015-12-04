На Луганщине служебных собак одели в бронежилеты (фото, видео)
На днях в Луганский пограничный отряд волонтеры привезли бронежилеты для служебных собак, которые были изготовлены на одном из киевских предприятий за средства волонтеров.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Такие средства защиты должны уберечь служебных собак от ударов камнями и палками, холодного оружия, пуль, а также от осколков.
Бронежилет для четвероногих защитников состоит из шейной и грудной секций, которые соединены между собой и регулируются в зависимости от их размеров и почти не ограничивает свободы передвижения.
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Сейчас во время сборной подготовки кинологов, что сейчас проходит в Луганском пограничном отряде, эти бронежилеты пройдут проверку, после чего инспекторы-кинологи окажут свою оценку, пригодны ли они для применения на практике.
Напомним, в марте благодаря служебному псу в Одессе предотвратили теракт. Четвероногие также дежурят на станциях метро в Киеве. А в зоне АТО помогают разминированию территорий.