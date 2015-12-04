Суд продлил арест подозреваемого в убийстве Бузины, в зале суда возник конфликт

Медведько будет оставаться под стражей еще 60 дней, то есть до 31 января 2016 года, передает Украинская правда.

Согласно решению, которое приняла судья Печерского районного суда Светлана Бабенко, ходатайство о взятии подозреваемого на поруки депутатами Андреем Ильенко и Андреем Лозовым отклонено.

Сейчас в суде остаются прокуроры, которых активисты и знакомые Медведько не выпускают из зала суда.

Внутри помещения около 50 милиционеров. Адвокат Андрей Федур пытается успокоить людей.

Мужчина, назвавшийся руководителем "Правого сектора" Киева, заявил, что объявил полную мобилизацию "ПС".

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Ранее УНИАН сообщал, что апелляционный суд Киева оставил под стражей Андрея Медведько, который подозревается в убийстве журналиста Олеся Бузины. Таким образом, согласно решению суда, срок содержания Медведько под стражей продлен до 4 декабря.

Напомним, Бузину застрелили 16 апреля на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева неподалеку от дома, где он жил. По подозрению в его убийстве были задержаны двое киевлян – Медведько и Денис Полищук. Они содержатся под стражей.