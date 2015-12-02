Их нравы: Главарь "ДНР" проверил "рыночных спекулянтов" с помощью пистолета (видео)

Видеоролик, в котором показано это мероприятие, появился на канале пользователя Vlastelinish в сервисе YouTube.

Обсуждая точность показаний на весах, Захарченко вытащил свой пистолет и положил его на чашу.

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«Обманывают. Пистолет не может весить больше, чем он весит, правильно?», - заметил он, обращаясь к продавцу.

Глава "республики" пояснил, что на весах оказался пистолет ТТ (Тульский, Токарева), 1943-го года выпуска.

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Сразу вслед за этим стоящий рядом вооруженный мужчина подал Захарченко другой пистолет, взвешивание которого также выявило неточность в показаниях весов.

Масса снаряженного ТТ составляет ровно 940 граммов.