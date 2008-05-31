В Либерии разбился вертолет украинских миротворцев

Украинский вертолет Ми-8, выполнявший полет в рамках миссии ООН, упал в субботу на побережье Либерии, сообщает агентство France Presse.

Вертолет разбился в городе Гринвилл, расположенном на берегу Атлантического океана, при выполнении посадки. В момент катастрофы на борту вертолета не было пассажиров, а всем четырем членам экипажа удалось спастись.

По словам представителя миссии ООН в Либерии, на место происшествия выехали эксперты, которые должны определить причину происшествия.

Как отмечает агентство, миссия ООН была развернута в Либерии в октябре 2003 года для оказания помощи стране, пережившей гражданскую войну. В настоящее время, в связи с улучшением ситуации, количество миротворцев ООН в Либерии постепенно уменьшается.

56-й отдельный вертолетный отряд ВС Украины выполняет задачи в составе Миссии ООН в Либерии с января 2004 года.

Общая численность отряда – 300 военнослужащих. На вооружении отряда находятся 8 вертолетов Ми-8 и 6 вертолетов Ми-24. Среди основных задач Миссии ООН в Либерии, которую выполняют украинские авиаторы, - перевозка персонала Миссии и высокопоставленных лиц, перевозка грузов, медицинская транспортировка, эвакуация раненых, полеты наблюдения, воздушное сопровождение перемещения войск.