На базе военкоматов появятся центры по обслуживанию военных

На базе военкоматов будут созданы центры по обслуживанию военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Мазепа, отметив, что соответствующая концепция одобрена министром обороны.

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"Министр обороны согласовал предложенную проектным офисом реформ концепцию реформирования военкоматов. Она предусматривает создание на базе военкоматов современных центров по обслуживанию военнослужащих", - сказал он.

Мазепа также отметил, что на базе 46-го объединенного центра обеспечения в Одессе стартовало испытание проекта по автоматизации учета материального обеспечения ВСУ. Этот проект предусматривает создание единой информационной платформы для учета запасов, упрощенной процедуры заказа и доставки, что будет способствовать сокращению сроков обеспечения и лучшему пониманию уровня боеспособности армии, проинформировал офицер.