Синоптики предупреждают киевлян о сильных туманах и гололедице на дорогах

Так, по данным Украинского Гидрометцентра, вечером 28 ноября в столице до конца дня сохранится туман, видимость 200-500 м.

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Также в воскресенье, 29 ноября, на дорогах Киева возможна гололедица, ночью местами гололед, говорится в сообщении.

В связи с этим специалисты призывают водителей быть осторожнее на дорогах столицы и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.