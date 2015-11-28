Синоптики предупреждают киевлян о сильных туманах и гололедице на дорогах
15:50, 28 ноября 2015Общество
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА предупреждает киевлян об ухудшении погодных условий и призывает водителей быть осторожнее на дорогах столицы.
Ухудшение погодных условий / pexels.com
Так, по данным Украинского Гидрометцентра, вечером 28 ноября в столице до конца дня сохранится туман, видимость 200-500 м.
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Также в воскресенье, 29 ноября, на дорогах Киева возможна гололедица, ночью местами гололед, говорится в сообщении.
В связи с этим специалисты призывают водителей быть осторожнее на дорогах столицы и, по возможности, пользоваться общественным транспортом.
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