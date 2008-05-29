Из программы подготовки к Евро-2012 удалены два одесских проекта

Два одесских проекта - строительство дороги «Север-Юг» и эстакады от центрального городского парка культуры и отдыха им. Т.Шевченко до Таможенной площади – исключены на заседании Кабинета министров Украины из Государственной программы подготовки к европейскому футбольному чемпионату 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил консультант комиссии Одесского областного совета по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта Денис КОСТЮЧЕНКО.

По его словам, чиновники Кабмина пояснили, что в государственном бюджете нет средств на реализацию указанных проектов, предполагаемая стоимость которых составляет, соответственно, 800 млн. грн. и 100 млн. грн.

С учетом этого, отметил он, подготовлен проект решения сессии Одесского областного совета о внесении соответствующих изменений в региональную программу подготовки к Евро-2012. Впрочем, ряд депутатских комиссий выразили несогласие с таким подходом к подготовке к Евро-2012. Очевидно, сбалансированную позицию депутаты выскажут на июньской сессии облсовета.