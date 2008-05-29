Годовалый ребенок умер от укуса мошки

Причиной смерти годовалого ребенка в Донецкой области стала индивидуальная аллергическая реакция организма на укус насекомого и несвоевременное обращение к врачу.

«Это не насекомое виновато, это индивидуальная реакция организма, так организм отреагировал на укус насекомого», - сказала в интервью корреспонденту УНИАН заместитель начальника отдела лечебно-профилактической помощи населению Донецкого областного управления здравоохранения Наталья МУХЛИНИНА, комментируя факт смерти 27 мая годовалого ребенка, который умер в больнице Красного Лимана от токсико-аллергического шока.

Она рассказала, что 26 мая на турбазе «Щурово» в Красном Лимане были насекомыми укушены два ребенка, в возрасте один и три годика, обоих укусила мошка в область лица. Н.МУХЛИНИНА отметила, что годовалого ребенка мошка укусила в область нижней челюсти, а трехлетнего – в щеку. Она констатировала, что «мама погибшего годовалого ребенка обратилась за помощью крайне поздно, ребенок был укушен 26 мая около 15.00, а в больницу мама его привезла только на следующий день в 9.00 в очень тяжелом состоянии, и буквально за считанные минуты он умер». После вскрытия ребенка судмедэксперт поставил диагноз – «токсико-аллергический шок».

«Утеряно время для оказания помощи, если бы мама обратилась вовремя, то ребенку, скорее всего, помогли бы», - акцентировала Н.МУХЛИНИНА.

У второго укушенного трехлетнего ребенка «была не так ярко выражена реакция, и ребенок был постарше», хотя его мама привезла в больницу тоже только на следующий день 27 мая, добавила Н.МУХЛИНИНА. В Краснолиманской больнице трехлетнему ребенку была оказана необходимая врачебная помощь, и сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Обобщая ситуацию, работник облздрава обратилась к родителям с призывом, что они «должны быть внимательнее в это время года, особенно к малолетним детям, потому что у маленьких детей очень развито кровоснабжение и если укус насекомого приходится в область головы или шеи, легко попадают в кровеносное русло токсины, которые выделяют насекомые».

Кроме того, Н.МУХЛИНИНА заявила, что после этого трагического случая «сотрудники больницы Красного Лимана по просьбе облздрава объездили все турбазы и провели беседы с отдыхающими о контроле за детьми и о своевременном обращении за медицинской помощью».