Кабмин указал Кинаху на элементарную ошибку

Кабинет Министров не намерен отчитываться по вопросам курсовой политики, поскольку они не относятся к компетенции правительства.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Управления по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабмина по поводу заявления народного депутата Анатолия КИНАХА о намерении Партии регионов заслушать на заседании Верховной Рады отчет правительства о курсовой политике уполномочен заявить следующее.

«Народный депутат Анатолий КИНАХ прискорбно ошибся адресом, потому что, согласно Конституции и действующему законодательству, валютная и курсовая политика является сферой ответственности исключительно Национального банка», - подчеркнули в Кабмине, добавив, что «странно, что Анатолий КИНАХ - человек, который столько лет проработал в ответственных государственных должностях, путает Кабинет Министров с Нацбанком».