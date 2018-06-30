Украина в ВТО: подешевеют ли импортные автомобили?

Отдельные автомобильные салоны объявили о том, что цены на некоторые модели подешевели в связи с нашим вступлением в ВТО. Но при этом дилеры призывали побыстрее покупать машину, потому что акция длится всего один месяц. УНИАН решил поинтересоваться у аналитиков этого рынка и поставщиков: снижение цен в салонах - это обычная весенняя акция? Коль вступление в ВТО не имеет сроков, то почему эта акция ограничена - мы же не на месяц туда вступаем?! Мы спросили экспертов, как скажется на цене европейского автомобиля наше членство во Всемирной Торговой Организации.

Справка УНИАН: Владельцами трех крупных отечественных автомобилестроительных компаний являются соответственно Дмитрий Святаш (Партия Регионов, компания «АИС»), Петр Порошенко (корпорация «Богдан»), Тариел Васадзе (БЮТ, концерн «Укравто»)

Роман Казанко, генеральный директор компании «Арма Моторс» (импортер «Renault» и «Dacia») и Викинг Моторс (импортер «Volvo»):

УПОМИНАНИЕ О ВТО - ХОРОШИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ХОД

Если говорить о теперешнем снижении цен на 10 процентов, то это ничего более, чем ценовая акция. Просто в данном вопросе упоминание о ВТО - хороший маркетинговый ход. Используя информационный повод, мы по акции снижаем цены и говорим: «Мы приветствуем Украину в ВТО». Потому что все завезенные автомобили растаможены по старой схеме.

Если же говорить о цене на европейский автомобиль после вступления в ВТО и условии применения новых пошлин, то у каждого автопроизводителя будет своя политика. Предположим, что новые пошлины действительно будут введены: некоторые машины вообще не изменят ценовое предложение, некоторые несколько подешевеют. Но тот, кто первый здесь сделает шаг в классе («Mercedes-», «Volvo», «Jaguar», «BMW» – премиум-сегмент), «дернет» на 10 процентов вниз в связи с растаможкой, то все остальные тоже потянутся, потому что по-другому они просто выпадут с рынка. Если же производители договорятся и никто не «дернет», то цены не изменятся. На низком и среднем ценовом уровне, предположим «Рено», снижение, если и будет, то это 4-5%, не больше. А особенно на европейские бренды, которые закупаются в евро, а продаются в долларе. И это, если пошлины снизятся. А если они вернутся на свои 25%, то там даже разговора о снижении не будет.

Алексей Мочанов, ведущий телевизионной программы «Экипаж»:

АВТОМОБИЛЬНОМУ ЛОББИ В УКРАИНЕ НЕВЫГОДНО НАШЕ ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО

Очевидно, что автомобильному лобби в Украине невыгодно наше вступление в ВТО, невыгодно, чтобы открывали границы, потому что автомобили европейского производства должны подешеветь. Я разговаривал с хозяевами нескольких автосалонов, которые поставляют в страну европейские автомобили. Им объяснили, что Бюджет этого года спланирован, а главный финансовый документ страны составлялся с учетом от поступлений от ввоза автомобилей. Что-то в этом роде сказал и вечный друг Президента Евгений Червоненко. Что вот траты на социальные программы планировались с учетом прибыли от импорта автомобилей, от растущего автомобильного рынка.

Существует целая система параметров, из которой складывается цена автомобиля. Это несколько параметров, в том числе и растаможка. При изменении таможенной пошлины несколько снижается цена. Снизить ввозные пошлины – одно из наших обязательств перед ВТО. Но наше государство так научилось пускать пыль в глаза, что это может произойти и тут. У государства есть возможности показать, что таможенная пошлина снизилась, но при этом поднять какой-то индикатив, при котором цена на машины останется той же самой.

Если говорить о цене на машины в будущем. Дорогие бренды имеют салоны в центре города. Сейчас обсуждается вопрос строительства автомобильного городка на Бориспольской трассе, куда большие салоны вынесут свои торговые площади. Возможно, там машины будут несколько дешевле.

Помню, когда Юлия Владимировна впервые пришла на премьерский пост, то произошел такой казус. Цены на Тойоту Ленд Крузер, которая нравилась депутатам, подешевели на семь тысяч долларов, а Тойота королла, которую покупает в основном средний класс, подорожала на тысячу.

Но это вообще первобытный строй, если с точки зрения выбора автомобиля мы будем исходить только из цены на растаможку. Пока правительство будет решать вопрос с таможенной пошлиной, нам важно, чтобы у нас образовалась нормальная автомобильная и бизнес-автомобильная пресса, которая будет рассказывать, что лучше заплатить чуть дороже за европейский автомобиль, даже если он не подешевеет при вступлении в ВТО, чем покупать отечественные развалины. Ведь они никаких серьезных краш-тестов не проходят. Но у нас автомобильное лобби, которое не даст угробить автомобильный завод. При этом они говорят про защиту отечественного производителя. В производстве отечественного автомобиля занято ну пусть тридцать тысяч человек, самый максимум пятьдесят, ну это все заводы, которые прикручивают бампера повсюду в Луцке, в Ильичевске… А я хотел бы защитить отечественных потребителей. Потенциальных потребителей - десять миллионов. И ради тридцати тысяч человек, которые делают некачественные автомобили, должны страдать и рисковать здоровьем десять миллионов?!. Наше автомобильное лобби - оно как солнце, их не интересуют процессы, ВТО, реальные цены и качество их продукции, их интересует только их бизнес, который должен существовать всегда.

Валерий Яремчук, специальный корреспондент еженедельника «Бизнес»:

ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ НЕ ПОНИЗЯТСЯ

В мае текущего года о снижении цен объявили сразу несколько автомобильных компаний. Новые, более привлекательные для покупателей прайсы появились в официальных дилерских сетях компании «Виннер Импортс Украина», официального импортера автомобилей Ford, Jaguar, Land Rover, Volvo и Porsche в Украине, корпорации «АИС» и некоторых других.

При этом маркетологи одних кампаний связывают предпринятые ими ценовые акции со вступлением Украины в ВТО. Другие объясняют это как запланированное ранее маркетинговое мероприятие, не связанное с членством Украины в ВТО.

Здесь уместно будет напомнить о том, что действовавшие ввозные таможенные пошлины на автомобили до вступления Украины в ВТО (25%), после нашего вступления в ВТО были снижены до 10%.

Примечательно, что в начале июня в парламенте будет рассматриваться законопроект, который предполагает увеличение ввозных пошлин на легковые автомобили до прежнего уровня. Этим законопроектом предлагается вернуть ввозные пошлины на автомобили на прежний уровень в период до 1 января 2009 года.

Существует большая вероятность того, что этот законопроект уже в ближайшее время обретет статус Закона.. Ведь украинские автопроизводители, которые в основной своей массе не заинтересованы в снижении налогового пресса на импортеров, сегодня представлены во всех крупных фракциях.

Кроме того, за возврат старых, более высоких ввозных пошлин, до 1 января 2009 г. ратуют и чиновники из Минпромполитики. Которые таким образом намерены увеличить бюджетные поступления.

Что касается дальнейшего прогноза, то цены на автомобили не понизятся, просто они будут расти не так быстро, как росли до сегодняшнего дня. Хотя в дальнейшем Украина обязана будет снижать пошлины, но существенно на ценах продаваемых у нас автомобилей это не скажется. И вряд ли в ближайшей перспективе украинские цены на автомобили упадут до уровня цен в США. Где Dodge Caliber c 1,8 литровым двигателем продается по цене немногим более $13 тыс.

Опрашивала Маша Мищенко