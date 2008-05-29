Свои рекламные площади Главред Медиа доверил американской фирме

Холдинг Главред Медиа подписал соглашение с «Belford Media» (США) по представлению интересов украинской компании в сфере продажи рекламных возможностей холдинга. Как говорится в сообщении Холдинга, переданном агентству УНИАН, подписание соглашения состоялось 22 мая с.г. в г.Киеве.

В Соглашении указывается, что «Belford Media» будет заниматься продажей рекламных площадей всех медийных активов холдинга с приоритетным акцентом на продажах рекламы для размещения на интернет-сайтах, включая самые крупные - УНИАН и Главред».

Такой шаг является частью планомерной политики холдинга по усилению и активному продвижению интернет-направления бизнеса, поскольку позволяет в полной мере учитывать активность посещения сайтов в доходах компании, говорится в сообщении Холдинга.

«Это очень важный для нас этап развития , а также безусловно необходимый для практической реализации общей стратегии развития холдинга»,- сказал генеральный директор «Главред Медиа» Олег НАЛИВАЙКО.

По словам О.НАЛИВАЙКО, «увеличение доходов поможет холдингу развиваться еще более быстрыми темпами и добиться осуществления стратегических задач по превращению интернет-сайтов холдинга в основной медиа-ресурс в Украине для получения самых оперативных новостей, серьезной аналитики и разнообразных развлечений в интернете».

Справка УНИАН. Холдинг «Главред-Медиа» (г.Киев) включает информагентство УНИАН; общественно-политический еженедельник «Главред»; журнал «Профиль»; ежедневную газету «Известия в Украине»; газету «Новая»; журнал «ТелеСити»; «Телекритику»; сайт независимого аналитического агентства «Главред»; сайт о шоубизнесе «Старс»; веб-журнал светских хроник VIP-ua.

Украинское независимое информационное агентство новостей /УНИАН/ (г.Киев) основано в марте в 1993 г. На сегодня УНИАН является одним из крупнейших в Украине и одним из самых оперативных в Восточной Европе производителей и поставщиков политической, деловой и развлекательной информации. УНИАН имеет фотослужбу и предоставляет разнообразные рекламные и информационные услуги.

Агентство выпускает 17 информационных выпусков по разнообразной тематике (общественно-политической, экономической, спортивно-культурной и т.п.) и 12 отраслевых и региональных выпусков. Глубина электронной информационной базы – 15 лет. УНИАН распространяет 200 тысяч информационных сообщений на год.

Сайт УНИАН (www.unian.net) входит в первую пятерку по посещаемости среди украинских медийных сайтов.

Информацию УНИАН используют более 500 печатных и электронных средств массовой информации, в том числе Reuters, Associated Press, ИТАР-ТАСС, Би-Би-Си, радио "Свобода", "Голос Америки", а также органы исполнительной и законодательной власти, посольства и иностранные представительства, банки, коммерческие структуры, партии и общественные организации и т.п.

Среди клиентов агентства – Верховная Рада, Кабинет министров, UMC, Coca-Cola, McDonald`s, "Минолта", Одесский порт, фирма "Артемида", телевизионный канал "1+1", газеты "Факты и комментарии", "День", "Киевские ведомости“, “Зеркало недели” и др.

Агентство также предоставляет услуги по организации и проведению пресс-конференций, в том числе, в международной сети Интернет и одновременно – в своем конференц-зале.

Среди новых возможностей агентства – организация рекламных кампаний в центральной и региональной прессе, социологические и маркетинговые исследования, прямые Интернет-телепередачи, веб-дизайн и веб-поддержка, реклама в Интернете, а также комплексное лоббирование интересов заказчика в информационном пространстве Украины и Европы.

«Belford Media» (головной офис расположен в Чикаго, США) представляет СМИ в сфере продажи рекламы и занимается продвижением медийных ресурсов своих медиа-партнеров (интернет-СМИ, телерадиокомпаний, компаний, занимающихся наружной рекламой, газет и журналов) среди рекламных агентств и медиа-баеров, а также компаний, размещающих свою рекламу во всем мире.

Задача Belford Media заключается в достижении макимального распространения информации о своем медиа-партнере на региональном и национальном уровнях.

Belford Media представляет рекламные возможности своих медиа-партнеров, делая акцент на уникальности и неповторимости характеристик их медийных ресурсов. Таким образом, Belford Media помогает международным и региональным рекламодателям и рекламным агентствам достичь своей целевой аудитории с наибольшей степенью эффективности и результативности.

Belford Media является советником своих клиентов в следующих сферах: продажа рекламы, структуризация цен и ценовая политика, эффективность организации производстенных процессов, новые направления развития. Консультационные услуги Belford Media обеспечивают быстрый анализ и на основе его предлагает эффективные решения, устраняющие проблемы.

Belford Media рекомендует медиа-компаниям как правильно реорганизовать их возможности по продажам рекламы, позитивно выделить их собственный медиа-ресурс на фоне других и использовать все преимущества перекрестных продаж.