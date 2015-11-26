В Краматорске появилась мобильная бригада для защиты женщин от насилия
12:50, 26 ноября 2015Общество
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В Донецкой области начал работу гуманитарный проект фонда народонаселения ООН по противодействию гендерно-обусловленном насилию.
REUTERS
Этот проект действует в пяти восточных областях Украины, сообщает 6264.com.ua. В рамках проекта на территории Донецкой области будут работать 5 мобильных бригад, оперативно выезжая по вызову.
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Каждая из групп, в том числе в Краматорске, состоит из двух психологов и одного социального работника, которые обеспечены машиной и имеют возможность выезжать непосредственно на вызовы и оказывать психологическую поддержку пострадавшим.
Мобильные бригады также могут изолировать пострадавшую от обидчика.
Группы действуют в сотрудничестве с полицией, центрами социальных служб для семьи и молодежи, а также непосредственно по вызову граждан.
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