В Краматорске появилась мобильная бригада для защиты женщин от насилия

Этот проект действует в пяти восточных областях Украины, сообщает 6264.com.ua. В рамках проекта на территории Донецкой области будут работать 5 мобильных бригад, оперативно выезжая по вызову.

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Каждая из групп, в том числе в Краматорске, состоит из двух психологов и одного социального работника, которые обеспечены машиной и имеют возможность выезжать непосредственно на вызовы и оказывать психологическую поддержку пострадавшим.

Мобильные бригады также могут изолировать пострадавшую от обидчика.

Группы действуют в сотрудничестве с полицией, центрами социальных служб для семьи и молодежи, а также непосредственно по вызову граждан.