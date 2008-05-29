На Буковине 19-летний парень поджег пять часовен и церковь

19-летний житель одного из сел Выжницкого района Черновицкой области поджег пять часовен и церковь.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, в Выжницкий райотдел милиции поступило сообщение от жителей села Испас о том, что неизвестный поджег пять часовен и фасад церкви.

Пожар уничтожил иконостас и деревянные конструкции сооружений. Предварительная сумма убытков составляет свыше 30 тысяч гривен.

Оперативники Выжницкого райотдела милиции в течение часа установили и задержали за содеянное 19-летнего жителя этого села.

По словам первого заместителя начальника Выжницкого РО УМВД Богдана РЕПАЛА, задержанный совершил поджог из-за нервного расстройства, связанного с проблемами в семье. Лишенный надлежащего внимания парень таким образом решил привлечь к себе внимание семьи.

В пяти часовнях и церкви злоумышленник поджег рушники. В церкви подожженный рушник он сунул между деревянным и пластиковым перекрытием.

Возгорание в храме удалось быстро ликвидировать. Пожары в часовнях потушили благодаря активному участию жителей села.

Злоумышленник задержан, он находится в камере изолятора временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело за преднамеренное уничтожение или повреждение имущества, санкция за такое преступление предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 15 лет.