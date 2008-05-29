В Донецкой области объявлено штормовое предупреждение

В Донецкой области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС в области, в период до 21.00 29 мая в области пройдут сильные дожди, грозы, местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с, местами 25-30 м/с. Температура воздуха днем не превысит +20 градусов.

В облуправлении МЧС отметили, что с целью предупреждения и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации подразделениями МЧС проводятся мероприятия по приведению в готовность сил и средств реагирования. В частности, приводится в готовность к возможным действиям необходимая техника, автономные источники энергоснабжения, организуется информирование населения о возможных следствиях неблагоприятных погодных условий.

В связи с ухудшением погоды облуправление МЧС обратилось к жителям и гостям региона с просьбой быть осторожными.