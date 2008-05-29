В Газпроме говорят, что Нафтогаз не имеет долгов за поставки газа

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провел встречу с председателем правления «Нафтогаз Украины» Олегом Дубиной. Как сообщает ИТАР-ТАСС, на встрече обсуждался ход выполнения Соглашения о развитии отношений в газовой сфере. «Было отмечено, что ключевые пункты Соглашения в целом выполняются, просроченная текущая задолженность со стороны НАК «Нафтогаз Украины» на данный момент отсутствует», - отметили в управлении. Стороны выразили готовность продолжить конструктивное взаимодействие и приступить к обсуждению условий долгосрочного сотрудничества.

Газета.ру