В центре Хмельницкого неизвестный подстрелил трех человек

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области.

Около 20:00 в одном из магазинов в центре Хмельницкого неизвестный мужчина из огнестрельного оружия ранил двух посетителей, о чем сообщили правоохранителям врачи скорой.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Во время попытки задержать подозреваемого он открыл стрельбу по полицейским, но не попал.

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Убегая от преследования, преступник ранил еще одного мужчину, местного жителя 1968 года рождения.

Территория, где произошло происшествие, оцеплена правоохранителями. Принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Личности раненных в магазине установлены: это женщина 1977 года рождения и мужчина 1984 года рождения, жители Хмельницкого. Состояние всех троих пострадавших удовлетворительное.

Как сообщает местное издание "ВСІМ", инцидент произошел в магазине "Карат" по улице Проскуровского подполья.