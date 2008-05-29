Как преодолеть проблему пыток и нечеловеческого обращения?

В Украине планируется ввести новые, более жесткие стандарты для предотвращения и преодоления проблем пыток и нечеловеческого или унижающего достоинство обращения или наказания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции, проект соответствующей Концепции государственной политики в этой сфере, на основе которой должен быть разработан национальный план действий, был обсужден сегодня в ходе заседания Национальной комиссии по укреплению демократии и утверждению верховенства права, возглавляемой министром юстиции Николаем ОНИЩУКОМ.

Как отмечалось во время заседания, в Украине наблюдаются определенные положительные изменения в решении проблемы пыток и нечеловеческого обращения. В частности, внесены изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми предусмотрено наказание за пытки. На протяжении последнего года по этой статьей в стране было возбуждено 123 уголовных дела. Среди положительных изменений также отмечается рассекречивание статистики органов внутренних дел относительно соответствующих правонарушений со стороны работников этой системы, а также наказаний, понесенных должностными лицами за пытки или нечеловеческое обращение.

Вместе с тем, целью Концепции государственной политики в данной сфере является создание целостной системы предотвращения пыток и неподобающего обращения в Украине.

Среди основных проблем в сфере предупреждения пыток и нечеловеческого обращения, проектом Концепции выделено применение пыток во время расследования; использование доказательств, полученных с помощью нечеловеческого обращения; плохие условия содержания и перегруженность закрытых учреждений; отсутствие эффективного расследования сообщений о неподобающем обращении; применение силы в местах лишения свободы.

Концепцией также будут предусматриваться пути решения проблемы через изменения в принципах работы органов криминальной юстиции, судебной системы, системы исполнения наказаний, а также работы государственных органов в выполнении рекомендаций международных органов.

После доработки проект Концепции планируется вынести на рассмотрение Президента Украины для утверждения Указом главы государства.