Следующие выборы в Киеве состоятся через два года...

Председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Галина БИЛЫК констатирует, что следующие - очередные - местные выборы в Киеве должны состояться в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала сегодня в интервью журналистам, отвечая на вопрос, на какой срок избирается новый Киевсовет и новый городской председатель.

“Эти выборы внеочередные. Конечно, они на два года – до 2011 года. Будут очередные, по закону, если он не изменится. Будут вместе выборы местные с выборами парламентскими”, - сказала председатель теризбиркома.