В чем обвиняют Луценко?

Гражданское движение „Народная самооборона” призывает Генеральную прокуратуру Украины “не выполнять „политический заказ” со стороны Секретариата Президента Украины по отношению к Юрию ЛУЦЕНКО”.

Об этом идет речь в обращении „Народной самообороны” к Генпрокуратуре, текст которого передан УНИАН.

В частности, в обращении отмечается, что, согласно пункту 2 статьи 58 Конституции Украины, никто не может отвечать за деяния, которые во время их совершения не признавались законом как правонарушение. В пункте 3 статьи 62 Конституции Украины отмечено, что обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в ее пользу.

„Народная самооборона” напоминает, что 9 сентября 2006 года, за подписью командующего Воздушных сил ЗС Украины генерал-полковника А.ТОРОПЧИНА, издан приказ с целью эффективного планирования летной подготовки в 2006 году. Согласно этому приказу установлены средние нормы годового налета для всех министерств и учреждений (в том числе МВД Украины). Для самолетов Ан-24, Ан-72 (на которых осуществлял перелет Ю.ЛУЦЕНКО как министр внутренних дел Украины), установлена средняя годовая норма налета – 45 часов. Учитывая, что на таких самолетах задействованы четыре экипажа – это 180 часов год. Для того, чтобы летный состав не терял квалификации, в обязательном порядке он должен налетать 180 часов, если количество часов будет ниже, летчиков дисквалифицируют.

Как отмечают авторы обращения, “каким образом будут использованы 180 часов в воздухе, решают руководители МВД и ГУВВ: осуществление ли полета над Киевом, перевозка министра или других должностных лиц, так как для выполнения норм не имеет никакого значения. Руководством МВД и ГУВВ для осуществления служебных поездок был использован именно такой ресурс, который не нанес никакого финансового ущерба государству, поскольку такие рейсы заранее были заложены как убыточные”.

Согласно приказу МВД Украины № 333 от 16 апреля 2005 года о разделении функциональных обязанностей первого заместителя министра и заместителей министра внутренних дел Украины, министр внутренних дел Украины является политической фигурой и гражданским лицом. За Внутренними войсками МВД был закреплен один из заместителей министра, который контролирует и координирует деятельность Главного управления внутренних войск МВД Украины, дает приказы на подготовку самолетов к полетам за счет летного ресурса, в том числе по фактам выдвинутых обвинений Ю.ЛУЦЕНКО, отмечает “Народная самооборона”.

Обвинение, которое Генеральная прокуратура пытается выдвинуть министру внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО по ст. 364 УКУ „Злоупотребление властью или служебным положением” предусматривает: тяжелые последствия или существенный вред (нанесение государству убытков в крупных размерах или особо крупных размерах). Как заявляют авторы обращения, такой вред не был нанесен, потому что 180 летных часов были запланированы раньше как совершение профессиональной подготовки летного экипажа. Кроме того, необходимы корыстные мотивы, то есть получение личной выгоды, каких Ю.ЛУЦЕНКО не имел. Корыстность в уголовном праве - это незаконное стремление к получению материальной (имущественной) выгоды без затрат собственного общественнополезного труда.

„Народная самооборона” обращается к Генеральной прокуратуре Украины с призывом “проявить гражданское мужество, не выполнять „политический заказ” со стороны Секретариата Президента Украины по отношению к Ю.ЛУЦЕНКО, а свои профессиональные данные использовать на реальную борьбу с преступностью в нашем государстве”.