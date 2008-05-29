Розничные тарифы энергоснабжающих компаний на июнь

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила розничные тарифы на электроэнергию энергоснабжающих компаний на июнь.

Об этом сказано в постановлении НКРЭ от 23 мая т.г. №636, которым располагает УНИАН.

Согласно документу, на июнь тариф для потребителей 1-го класса напряжения по всем 35 компаниям, занимающимся снабжением электроэнергии, увеличен на 3,37-5,13% - до 35,46-35,45 коп. за 1 кВт/ч (без НДС), по сравнению с маем.

Для потребителей 2-го класса напряжения по большинству энергоснабжающих компаний тариф увеличен на 4,17% - до 46,9 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Справка УНИАН. С 1 сентября 2005 года НКРЭ начала поэтапный переход к единым розничным тарифам на электроэнергию, кроме тарифов для нужд населения, населенных пунктов, внешнего освещения и городского электротранспорта. Ежемесячное повышение не может превышать 5% уровня тарифов предыдущего месяца. Предлагается внедрить два единых тарифа - для потребителей первого класса напряжения (выше 35 кВ) и для потребителей второго класса напряжения (ниже 35 кВ).

В ноябре 2006 года НКРЭ предложила отказаться от перехода к единым розничным тарифам для промышленных потребителей в пользу установления граничного размера ежемесячного увеличения розничных тарифов на электроэнергию на уровне 2%.