Мэр Киева поручил разработать новый Генеральный план развития

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение разработать новый комплексный Генеральный план развития Киева до 2020 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, необходимость разработки нового Генплана столицы подтвердило тщательное изучение ситуации в городе относительно количества населения, состояния транспортных и инженерных сетей, экологической ситуации, перспектив реконструкции районов устаревшей застройки и территорий для нового строительства.

Как считают в КГГА, существующий план 2002 года устарел и не отвечает реальной ситуации в столице. Например, количество автотранспорта на дорогах Киева сегодня составляет 1 млн. 100 тыс. автомобилей, а согласно старым расчетам - 850 тыс. Кроме того, увеличилась численность населения столицы – вместо 2,5 млн. человек в Киеве, по данным МВД, проживают около 5 млн. Эти неточные расчеты повлекли достаточно серьезную нагрузку на инженерно-транспортную инфраструктуру города, подчеркнули в КГГА, добавив, что сейчас необходимо устранить все недостатки, составить четкие прогнозы на 12 лет вперед, чтобы учесть это при строительстве жилья, офисно-торговых центров, транспортных развязок, мостов и дорог, развития промышленной зоны.

Генеральным разработчиком Генерального плана развития города будет коммунальная организация «Центр градостроения и архитектуры», которая на конкурсных условиях будет привлекать к работе как иностранных специалистов, так международные проектные институты.

Справка УНИАН. Генеральный план развития Киева был утвержден решением Киевсовета в 2002 году.