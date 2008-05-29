Мэр Киева поручил разработать новый Генеральный план развития
План 2002 года уже устарел
Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ дал поручение разработать новый комплексный Генеральный план развития Киева до 2020 года.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
По данным КГГА, необходимость разработки нового Генплана столицы подтвердило тщательное изучение ситуации в городе относительно количества населения, состояния транспортных и инженерных сетей, экологической ситуации, перспектив реконструкции районов устаревшей застройки и территорий для нового строительства.
Как считают в КГГА, существующий план 2002 года устарел и не отвечает реальной ситуации в столице. Например, количество автотранспорта на дорогах Киева сегодня составляет 1 млн. 100 тыс. автомобилей, а согласно старым расчетам - 850 тыс. Кроме того, увеличилась численность населения столицы – вместо 2,5 млн. человек в Киеве, по данным МВД, проживают около 5 млн. Эти неточные расчеты повлекли достаточно серьезную нагрузку на инженерно-транспортную инфраструктуру города, подчеркнули в КГГА, добавив, что сейчас необходимо устранить все недостатки, составить четкие прогнозы на 12 лет вперед, чтобы учесть это при строительстве жилья, офисно-торговых центров, транспортных развязок, мостов и дорог, развития промышленной зоны.
Генеральным разработчиком Генерального плана развития города будет коммунальная организация «Центр градостроения и архитектуры», которая на конкурсных условиях будет привлекать к работе как иностранных специалистов, так международные проектные институты.
Справка УНИАН. Генеральный план развития Киева был утвержден решением Киевсовета в 2002 году.