Регионы должны получить реальные механизмы власти - министр

Концепция региональной политики в Украине предусматривает децентрализацию властных полномочий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА, выступая на 15-й сессии Конгресса региональных и местных властей Совета Европы в Страсбурге.

«Говоря о новой Концепции государственной региональной политики в Украине, мы подразумеваем децентрализацию властных полномочий и систематические реформы местного самоуправления», - сказал он.

Украинский министр отметил, что до последнего времени региональная политика в Украине рассматривалась исключительно как экономическое развитие регионов и поддержка депрессивных регионов.

«Но практика показала, что это – неправильный подход», - сказал В.КУЙБИДА.

Министр отметил, что есть несколько причин, вызывающих диспропорцию в региональном развитии и среди них – недостаток реальных механизмов для имплементации экономического подхода к региональной политики, слабые цели такой политики, отсутствие компонентов гуманитарного и политического характера.

Министр добавил, что проблема регионального развития может быть решена в рамках реализации программы правительства «Украинский прорыв».

По его словам, Концепция региональной политики в Украине определяет своими целями целостное и сбалансированное территориальное развитие в Украине, интеграцию регионов на основе единых политических, законодательных, экономических, информационных и культурных условий, рациональное и эффективное использование ресурсов регионов, а также усиление конкурентоспособности регионов.

В.КУЙБИДА также отметил, что для реализации концепции необходимо будет принять ряд законов. При этом, по его словам, министерство уже разрабатывает проекты законов о местном самоуправлении, о местных государственных администрациях, о службе в органах местного самоуправления.

«Мы верим в успех. У нас есть все необходимые условия для этого, и четкая политическая воля руководства государства, и понимание того, как и что нужно делать», - сказал В.КУЙБИДА.

Он также отметил, что сейчас проект Концепции уже прошел обсуждение в регионах Украины.