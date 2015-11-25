Госпогранслужба расследует контрабанду сигарет в Словакию 9 сотрудниками

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту начальником пограничного отряда назначено служебное расследование.

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Продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к совершению противоправной деятельности на государственной границе.

ГНСУ подчеркивает, что в случае выявления признаков коррупционных правонарушений лица будут привлечены к уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

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