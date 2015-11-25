Госпогранслужба расследует контрабанду сигарет в Словакию 9 сотрудниками
10:22, 25 ноября 2015Общество
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24 ноября сотрудники внутренней безопасности Государственной пограничной службы установили факты причастности 9 военнослужащих отдела пограничной службы "Паладь-Комаровцы" Чопского отряда к перемещению табачных изделий из Украины в Словакию.
ГПСУ выявила контрабанду сигарет в Словакию 9 пограничниками / Фото УНИАН
Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту начальником пограничного отряда назначено служебное расследование.
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Продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к совершению противоправной деятельности на государственной границе.
ГНСУ подчеркивает, что в случае выявления признаков коррупционных правонарушений лица будут привлечены к уголовной, административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.
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