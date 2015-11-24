Делегация из Германии посетила славянское подразделение спасателей

Делегацией был проведен осмотр имущества, которое было получено от Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), а именно: комплекты боевого пожарного снаряжения; аппараты на сжатом воздухе марки DRAGER; генераторы SDMO; бензорез и бензопила фирмы «SHTIL»; модуль для личного состава и комплектация (нагревательная пушка, генератор для освещения и компрессор), передает пресс-служба ГСЧС.

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В общем, с начала марта 2015 года по поручению Федерального Правительства Германии в Украину было доставлено 10 грузовиков гуманитарной помощи и закуплено 20 грузовиков товаров украинского производства на сумму 3,5 млн евро.