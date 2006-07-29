Силовики пишут историю организованной преступности в Крыму

Сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины, Департамента уголовного розыска МВД Украины и управлением уголовного розыска ГУМВД Украины в АР Крым задокументирована преступная деятельность вооруженной преступной группы "Грифон".

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУМВД Украины в АР Крым.

По сообщению ЦОС, установлено, что в начале 1996 года 11 жителей Керчи, руководствуясь корыстными мотивами, связанными с насильственным завладением деньгами и имуществом частных предпринимателей, руководителей предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, создали вооруженную банду, которая в течение 1994-1996 гг. совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийств и покушений на убийство.

«Банда была хорошо организованна, роли ее членов четко определены, установлен жесткий порядок подчиненности, дисциплины, конспирации. Главарем банды было приобретено огнестрельное оружие, средства связи, автотранспорт, арендовано помещение в нежилом доме, в том числе подвал, который использовался для насильственного удержания, пыток и убийств людей», - отметили в ЦОС.

По данным правоохранителей, в июле 1995 года с целью перераспределения сфер преступного влияния лидер "Грифона" достиг соглашения с другим вооруженным преступным формированием Керчи ОПГ Кельзона о совместной физической ликвидации конкурирующей организованной преступной группировки "Адар".

«На совести банды "Грифон" похищения, пытки и убийства нескольких членов ОПГ "Адар" по заказу ОПГ Кельзона. Ими же лишены жизни несколько предпринимателей и бизнесменов. При этом расправы носили крайне жестокий характер, жертвы испытывали страшные мучения. К примеру, бандой неоднократно использовался метод насильственного захвата граждан, в ходе которого бандиты часто представлялись сотрудникам спецподразделения "Беркут", после чего жертва вывозилась на берег моря, на катере доставлялась на середину Керченского пролива, где обреченному человеку наносились побои, его связывали рыболовецкой сетью и в сознании, с якорем, сбрасывали в открытое море», - говорится в сообщении.

В августе 1996 года главарь "Грифона" был убит в бандитских разборках.

В настоящий момент личности всех членов банды установлены, 7 из них арестованы, один отбывает наказание за позднее совершенное преступление на территории Российской Федерации, двое объявлены в розыск.