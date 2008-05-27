Донецкие альпинисты установили на Эвересте флаг Украины

Сегодня в Непале, в 13.00 по местному времени, группа альпинистов из Донецкой области покорила высочайшую точку планеты – гору Эверест (8848 м) и установила на вершине флаги Украины, Донецкой области и шахтерских городов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, кроме флагов альпинисты также доставили на Эверест кусочки угля из шахт имени Скочинского, имени Бажанова, имени Гаевого, имени Ткачука и "Краснолиманской", а также вымпелы с логотипами спонсоров и капсулу с именами тех, кто поддержал данный проект.

Возглавляет экспедицию многократный чемпион Украины, России и СНГ, участник и руководитель 10 Гималайских экспедиций Сергей КОВАЛЕВ. Вместе с ним вершину покорили мастера спорта Олег ПАЛИЙ из Горловки и Игорь СТОРОЖЕНКО из Макеевки. Участником экспедиции является также Алексей ЛЫКОВ из Донецка.

В пресс-службе ОГА уточнили, что в настоящее время группа альпинистов спустилась в свой промежуточный лагерь на высоте 8000 метров. Состояние здоровья покорителей нормальное.