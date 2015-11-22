Президент пообещал прекратить торговлю с оккупированным Крымом – Чубаров

Об этом Чубаров заявил в субботу, 21 ноября, во время митинга возле Администрации президента, после встречи с Порошенко, сообщает Радио Свобода.

«Мы говорили о моментах, связанных с товарной блокадой. Президент сказал, что он дает поручение правительству на понедельник-вторник принять решение о прекращении торговли с оккупированным Крымом», – сказал председатель Меджлиса.

Он отметил, что Порошенко на следующей неделе должен поручить правительству прекратить торговлю с Крымом.

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Рефат Чубаров сообщил, что 22 ноября состоится встреча с министром энергетики и угольной промышленности Владимиром Демчишиним относительно неподписания нового договора о поставках электричества в Крыму, если в нем не будет привязки к соблюдению прав человека на полуострове.

Об этом сообщает уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. По его словам, также в ближайшее время движение грузового транспорта на оккупированную территорию будет прекращено.

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Как сообщал УНИАН, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заверил, что участники блокады Крыма не противостоят Украине, но они требуют принятия властями эффективных мер, направленных на защиту прав граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма.

По его словам, "кто-то в Киеве" сильно переживает за то, что военные гарнизоны российских оккупантов в оккупированном Крыму и ракетно-зенитные комплексы, направленные против Украины и ее соседей, останутся без электричества.

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Напомним, сегодня возле здания Администрации президента Украины в Киеве собрались около 50 активистов крымско-татарского народа, которые опасаются разгона акции по блокаде Крыма в Херсонской области. Они требовали отвести силовиков, которые окружили сегодня участников акции, препятствовали ремонта поврежденных электроопор.