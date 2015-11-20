Луганская областная научная библиотека будет работать в Старобельске

Как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, отныне главная библиотека Луганской области будет функционировать в Старобельске.

«Сейчас возобновлена работа методической службы, работники библиотеки предоставляют консультации, собирают информацию о насущных проблемах библиотек региона. Временно библиотека будет работать в помещении Старобельской центральной библиотеки», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение о восстановлении библиотеки именно в Старобельске было принято благодаря тому, что еще в октябре по инициативе библиотекарей Луганской ОУНБ им. Горького и при поддержке гранта посольства США в городе был организован и открыт библиотечно-информационный центр «Окно в Америку».