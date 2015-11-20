В Украину идет непогода: синоптики пообещали сильные дожди и ветер

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В частности, согласно сообщению, 21-22 ноября в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег, на Закарпатье очень сильный дождь.

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В Украине, кроме северной части, порывы ветра 15-22 м/с, ночью 21 ноября в Карпатах, 21-22 ноября в южной, восточной частях страны местами 25-30 м/с.