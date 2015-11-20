В ЕС советуют властям Украины учитывать мнение своих граждан в процессе реформ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время седьмого ежегодного Форума гражданского общества стран "Восточного партнерства".

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"События двухлетней давности продемонстрировали силу гражданского общества в Украине, и я должен сказать, что гражданское общество здесь продолжает играть очень важную роль в мониторинге реформ. Я надеюсь, и премьер-министр (Арсений Яценюк) согласится со мной, что это, возможно, не всегда делает жизнь легче, (когда необходимо) прислушиваться к гражданскому обществу и работать с ним", - сказал Хан.

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Он подчеркнул, что взаимодействие с гражданским обществом "является важным вкладом в этот важный и, я надеюсь, необратимый процесс реформ".