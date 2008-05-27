Нужно ли объединять замки Львова в единый заповедник?

Министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА предложил объединить десять замков Львова, дворцов и усадеб в единый заповедник.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минрегионстроя, об этом министр проинформировал в ходе рабочей поездки во Львовскую область.

По мнению В.КУЙБИДЫ, в состав заповедника должны войти замки в Бродах, Добромиле, Золочеве, Олеске, Свирже, Жовкве. Предложение министра поддержало руководство области, заметили в пресс-службе.

По словам В.КУЙБИДЫ, создание такого заповедника и определение его статуса будет зависеть теперь от позиции Министерства финансов и профильной комиссии Верховной Рады. Он отметил, что до этого времени Минфин был против, потому что, мол, таким способом переводится ответственность на государство.

В случае создания такого заповедника, его дирекция, вероятно, будет создаваться на базе дирекции Жовкивского заповедника, отметили в пресс-службе Минрегионстроя.