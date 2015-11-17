В школах Артемовского района детей будут обучать предпринимательству

На базе Артемовского учебно-воспитательного комплекса №11 состоялся семинар-тренинг в рамках проекта «Школьная Академия Предпринимательства-3» для учителей трудового обучения и технологий Артемовска-Бахмута, Соледара, Часов Яра и Артемовского района, передает 06274.com.ua.

Семинар был организован Донецким областным институтом последипломного педагогического образования в сотрудничестве с городским методическим кабинетом отдела образования Артемовского городского совета.

В ходе тренинга учителей трудового обучения и технологий подготавливали для проведения уроков с «предпринимательским фоном».

Креативность, инновационность, способность рисковать, а также планировать мероприятия, которые помогут достичь определенных целей, - это умения, востребованные для работодателей и они жизненно необходимы для развития современной экономики.

Семинар состоялся в активной форме. Участники работали в группах, выполняли интерактивные упражнения, проводили симуляционные игры. Также были обсуждены пути применения эффектов проекта.