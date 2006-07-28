Еще 90 тысяч татар ждут возвращения в Крым из Узбекистана

Постоянный представитель Президента Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ обратился к региональному представителю Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев в Украине, Беларуси и Молдове Симоне ВОЛЬКЕН оказать максимальное влияние на власть Узбекистана в вопросе, который касается получения Украиной информации о желающих вернуться в автономию крымских татарах.

Как сообщили УНИАН в Представительстве Президента Украины в Крыму, с такой просьбой Г.МОСКАЛЬ обратился к С.ВОЛЬКЕН сегодня на встрече в Симферополе.

По словам представителя главы государства, по предварительным данным, именно в Узбекистане живут 90% из 100 тысяч крымских татар, которые находятся за пределами Украины и ожидают возвращения в Крым. "Украинское государство должно быть готово для обеспечения их возвращения и обустройства и должно реально оценивать объем средств, которые потребуются для этого и должны быть предусмотрены в бюджете", - отмечают в Представительстве главы государства.

В ходе встречи Г.МОСКАЛЬ отметил, что для удовлетворения всех потребностей и создания развитой инфраструктуры в местах компактного проживания репатриантов предусмотренных на 5 лет в госбюджете Украины 470 млн. грн. недостаточно. В связи с чем постпред Президента просил регионального представителя Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев оказывать содействие в вопросе предоставления Украине финансовой или другой помощи со стороны стран-доноров, Мирового банка и международных фондов.

Говоря об основных проблемах, с которыми сталкиваются крымские татары в автономии, Г.МОСКАЛЬ указал вопрос предоставления земельных участков для ведения индивидуального хозяйства и жилищного строительства. Он подчеркнул, что наличие 78 крымскотатарских "полян протеста" свидетельствует о нежелании местной власти решать земельный вопрос, который в свою очередь ведет к долговременным конфликтам.

Кроме того, представитель Президента в ходе встречи высказал мысль о целесообразности передачи функций, касающихся дел беженцев, из Госкомнацмиграции в ведение МВД, которое, по мнению Г.МОКАЛЯ, является "более расторопной и прогрессивной структурой".

Со своей стороны, С.ВОЛЬКЕН уверила, что Управление Верховного Комиссара ООН будет оказывать содействие доведению этого мнения до высшего руководства Украины.