СБУ задержала вербовщика украинских правоохранителей в ФСБ РФ (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, гражданин Украины был завербован в мае этого года сотрудником российской спецслужбы, который действовал под прикрытием фейкового "Министерства внутренних дел" террористической организации "ДНР".

Главной задачей агента было создание на базе одной из общественных организаций легального прикрытия для членов диверсионных групп и организация агентурной сети из числа сотрудников правоохранительных органов.

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Для финансового обеспечения противоправной деятельности злоумышленник должен создать ряд коммерческих фирм.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

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