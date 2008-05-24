Правоохранители прекратили контрабанду осетрины из России

Сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области в рамках операции "Путина-2008" выявили контрабандную схему беспрепятственных поставок рыбы и икры осетровых пород из Российской Федерации через таможенную границу Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью ГУМВД, контрабандные рыба и икра перемещались через таможенную границу с последующей реализацией в Донецкой, Днепропетровской, Львовской областях и Киеве.

По данным фактам Мариупольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по ст.198 Уголовного Кодекса Украины (Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), а также по ст.249 УК (Незаконное занятие рыбным промислом).

В рамках расследования уголовных дел по месту жительства подозреваемых проведены обыски, во время которых изъято 20 кг черной икры, 15 кг красной, 148 кг икры щуки, более 70 кг свежемороженой рыбы осетровых пород.

Кроме этого, у подозреваемых изъяты жестяные и пластиковые емкости, которые предназначались для расфасовки рыбопродуктов с целью их дальнейшего сбыта.

Всего на данном этапе операции, у злоумышленников изъято рыбопродукции на сумму свыше 220 тыс. грн.

В правоохранительных органах подчеркнули, что операция "Путина-2008" продолжается.