Ани Лорак сегодня в финале Евровидения выступает под номером 18

Сегодня вечером в Белграде состоится финал международного песенного конкурса «Евровидение-2008», на котором путем голосования изберут победителя.

Как сообщается на веб-сайте Первого национального канала, по результатам жеребьевки, Ани ЛОРАК, которая представляет Украину на конкурсе, выступит в финале под номером 18.

Начало прямой трансляции финала «Евровидения» на Первом Национальном в 22.00.

В общей сложности, по результатам двух полуфиналов, на сцене выступят 25 представителей разных стран. Кроме двадцати финалистов, еще пять стран имеют право принимать участие в финале конкурса без прохождения квалификации: это Испания, Германия, Франция, Великобритания и Сербия – как победитель прошлогоднего конкурса.

В пятерку финалистов конкурса, по данным Би-Би-Си, имеют все шансы попасть россиянин Дима БИЛАН, шведская певица Шарлотт ПИРЕЛЛИ, украинка Ани ЛОРАК, певец Паоло МАНЕГУЦЦИ из Швейцарии и сербка Елена ТОМАШЕВИЧ. В частности, Д.БИЛАН (РФ) будет выступать предпоследним – 24-м, Диана ГУРЦКАЯ (Грузия) – 17-й, представительница Швеции Ш.ПИРЕЛЛИ (которую считают главной конкуренткой Ани ЛОРАК) – 15-й, дуэт "Mor ve otesi" (Турция) – будет выступать под 12-м номером, Сербия – 23-ей, Польша – 10-ой, Азербайджан – 20-м, Армения – 5-й.

Напомним, 22 мая Ани ЛОРАК завоевала в борьбе место для участия в финале «Евровидение», нашу страну назвали первой в списке финалистов, что означает, что Ани ЛОРАК стала одной из фавориток нынешнего песенного соревнования.

В этом году впервые в истории «Евровидения» будет вручаться специальный приз – хрустальный микрофон. Он точно копирует оригинальный микрофон, которым пользовались участники первого фестиваля «Евровидения» в 1956 году в швейцарском городе Лугано.