В Киеве ожидаются похолодание и грозы

Информация Гидрометцентра

25 мая в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/сек., температура ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем местами небольшой умеренный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов. В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +9...+14 градусов. В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов. В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +15...+17 градусов. В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градусы. На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +15...+20 градусов. В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер -захидний, 5-10 м/сек. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градусы. На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градусы. 24 мая температура воды в Черном море +16...+19 градусов, в Азовском море +18...+24 градуса, в Днепре около Киева +18 градусов. Газета по-украински

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