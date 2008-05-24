В Киеве ожидаются похолодание и грозы
Информация Гидрометцентра
25 мая в Киеве переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/сек., температура ночью +11...+13 градусов, днем +18...+20 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь, днем местами небольшой умеренный дождь, местами грозы, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +13...+18 градусов.
В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +4...+9 градусов, днем +9...+14 градусов.
В Моршине ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18 градусов.
В Трускавце ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +9...+11 градусов, днем +15...+17 градусов.
В Сваляве ночью местами небольшой дождь, днем местами умеренный дождь, температура ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22 градусы.
На севере Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +15...+20 градусов.
В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем без осадков, ветер -захидний, 5-10 м/сек. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градусы.
На востоке Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +20...+25 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +14...+16 градусов, днем +22...+24 градусы.
24 мая температура воды в Черном море +16...+19 градусов, в Азовском море +18...+24 градуса, в Днепре около Киева +18 градусов.