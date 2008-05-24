На шахте "Краснолиманская" до сих пор ищут семерых горняков

На шахте "Краснолиманская" в городе Родинское Донецкой области горноспасатели продолжают поиски семи горняков, которые находились под землей во время вчерашней аварии.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, сегодня к 6.00 найдены и подняты на поверхность тела еще двоих из четырех погибших, которые были обнаружены сразу, но оставались под завалом.

Аварийная шахтная выработка разгазована, два отделения горноспасателей продолжают аварийно-спасательные работы и поиск 7 горняков.

В шахте работает экспертная комиссия по расследованию причин аварии.

Как сообщал УНИАН, 23 мая на шахте "Краснолиманская", в вентиляционной ходке второй западной лавы пласта Л3 (тупиковая выработка длиной 350 метров) произошел выброс угля. Аварией были застигнуты 14 человек. Из них трое шахтеров с отравлением рудничными газами были госпитализированы. Четверо погибших подняты на поверхность, поиски семерых продолжаются.