Эксперт: украинцы потеряют от ревальвации гривни миллиард долларов

Потери населения от ревальвации гривны достигнут около 1 млрд. долларов США.

Об предостерегает профессор Института стратегических оценок Анатолий ГАЛЬЧИНСКИЙ в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели» № 19 (698) от 24-30 мая.

«Речь идет об обесценивании активов физических лиц, суммарно составляющих примерно 22-24 млрд. долларов. С учетом четырехпроцентной ревальвации потери только для населения достигнут около 1 млрд. долларов», — заявил А.ГАЛЬЧИНСКИЙ.

Кроме того, по его мнению, значительно углубятся диспропорции между экспортом и импортом.

«Рассматривая проблему своевременности проводимой ревальвации гривны, нельзя не учитывать и катастрофический рост дефицитности торгового баланса: в первом квартале текущего года экспорт товаров возрос на 28,9%, а импорт — на 44,5%. С проведением ревальвации соответствующие диспропорции углубятся еще больше», — считает эксперт.

Он предупредил, что потери украинских экспортеров с учетом проведенной ревальвации значительно вырастут. «В 2007 году экспорт товаров и услуг составлял 64 млрд. долларов, таким образом, речь идет о сумме потерь, составляющей почти 2,56 млрд. долларов», - сказал эксперт.

В то же время, по его мнению, официальная ревальвация гривны до уровня 4,85 грн./дол. положительно повлияет на процесс снижения инфляции.

«Необходимо учитывать, прежде всего, положительное влияние ревальвации на решение проблемы № 1 экономической политики — снижение инфляционного потенциала украинской экономики, в частности цен на импортируемые нами энергоносители, технологическое оснащение и прочее», — убежден он.

По мнению эксперта, таким образом снижается нагрузка на бюджет, связанная с обслуживанием внешних долгов Украины.