Донецкий горсовет отменил свое решение об украиноязычных школах

Вчера 20-я внеочередная сессия Донецкого городского совета отменила решение предыдущей сессии о недопущении планового увеличения украиноязычных школ в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты горсовета внесли изменения в пункт №2 решения горсовета от 20 мая "О ходе выполнения Комплексной программы развития образования в Донецке 2006 – 2010 годы". (Пункт №2 предусматривал недопущение планового увеличения украиноязычных школ – УНИАН). Вместо этого пункта была внесена поправка следующего содержания: "Для удовлетворения потребностей населения г. Донецка в получении образования на родном языке, органам местного самоуправления принимать решения в установленном порядке об открытии школ, классов, детских дошкольных учреждений и групп, находящихся в коммунальной собственности территориальной громады города Донецка, с украинским, русским языками обучения, а также с языками обучения национальных меньшинств только по заявлениям родителей". За внесение этой поправки проголосовали большинство депутатов.

Отмена пункта №2 и внесение изменений в его содержание было вызвано тем, что на имя Донецкого городского председателя Александра ЛУКЬЯНЧЕНКО поступило 21 мая предписание городского прокурора Анатолия ОЛЬМЕЗОВА. В предписании прокурор потребовал "немедленно принять предусмотренные законом меры по отмене решения Донецкого горсовета", касающиеся Комплексной программы развития образования в городе и пункта №2 о недопущении "планового увеличения числа учащихся, обучающихся на украинском языке, расширения сети украиноязычных школ и классов; планового увеличения детских дошкольных учреждений и групп с украинским языком обучения".

Свои требования А.ОЛЬМЕЗОВ обосновывал тем, что Донецкий горсовет своим решением от 20 мая "вышел за рамки данных ему полномочий, поскольку принятое решение не соответствует Конституции и законам Украины".

Поэтому внеочередная сессия горсовета, рассмотрев предписание прокурора, вынесла данное решение.