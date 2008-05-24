Еврокомиссия установила четкие правила, теперь - дело за Украиной

Председатель представительства Украины при Евросоюзе Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ отмечает, что Еврокомиссия установила четкие правила импорта украинского подсолнечного масла.

Об этом он заявил украинским журналистам в Брюсселе, комментируя решение Еврокомиссии.

«Ничего критического в этой ситуации нет, есть очень четкие правила игры, которые помогут нашим институтам», - сказал он. Председатель миссии Украины при ЕС отметил, что главное заключается в отсутствии элемента противоречий, поскольку обе стороны принципиально уже согласились на такие условия импорта украинского подсолнечного масла.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ также отметил, что сейчас – дело за Украиной, насколько быстро украинским институтам удастся разработать и согласовать необходимую систему сертификации украинского масла.

«У нас очень хорошая база есть для этого – быстро отработать эту методику, согласовать ее с Евросоюзом и возобновить экспорт», - отметил А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, загрязненное подсолнечное масло происхождением из Украины было обнаружено на европейских рынках в конце апреля. Сразу после выявления Еврокомиссия предложила всем странам-членам отозвать с рынка все загрязненное подсолнечное масло украинского происхождения, а также продукты, содержащие более 10% загрязненного украинского масла.

Всего загрязненное подсолнечное масло было выявлено в 13 странах - членах Европейского экономического пространства: Бельгии, Германии, Испании, Франции, Великобритании, Греции, Ирландии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Швеции и в 9 третьих странах: Албании, Азербайджане, Гане, Монако, Мальдивах, Турции, Тайване, Танзании и Вануату.

Сегодня, 23 мая, Еврокомиссия одобрила условия импорта украинского подсолнечного масла, согласно которым она требует сертификатов об отсутствии примесей минеральных масел в какой-либо партии украинского масла, поставляемого на экспорт в страны Европейского Союза.

Еврокомиссия планирует пересмотреть принятые меры не ранее, чем через год.