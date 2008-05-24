Украина передала России 4 обвиняемых в экономических преступлениях
01:39, 24 мая 2008Общество
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Генпрокуратура РФ сделала запрос
Четверо граждан России, обвиняемые в совершении экономических преступлений, экстрадированы Украиной.
Все они обвиняются в мошенничестве, легализации преступных доходов, растрате, хищении и преднамеренном банкротстве.
По данным прокуратуры, Василий БУРАГА, Владислав БУТИН, Денис ТАСАКОВ и Андрей РЫЖИКОВ были задержаны в Украине. Генеральная прокуратура России направила в компетентные органы Украины запросы об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления.
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