Более 20% опрошенных украинцев готовы на мир с оккупантом любой ценой

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, передает ZN.UA.

Вместе с тем, на мир любой ценой, компромиссы с кем угодно и о чем угодно, согласны только 21% из них, а вот большинство (54%) считают, что ради мира на компромиссы соглашаться стоит, но не на все. Военный путь решения конфликта, в случае явной победы одной из сторон, поддерживается 14% населения.

Среди конкретных мер и решений, необходимых для восстановления мира на территории Донбасса, больше всего в обществе склоняются к принуждению России выйти из конфликта путем международных санкций и международного давления (35%), а также успешного восстановления нормальной жизни на подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей (29%), причем основная доля сторонников последнего варианта – на самом Донбассе (54% жителей освобожденной части).

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Ради мира согласны на отделение ОРДО и ОРЛО от Украины 8% граждан. Предлагают прекратить финансирование этих территорий 13% украинцев.

Исследование было проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 9 по 19 октября 2015 года в 110 населенных пунктах 2014 среди респондентов, кроме оккупированного Крыма, ОРДО и ОРЛО.