В Украине могут запретить использование оборотной стеклянной тары для пива

Об этом говорится в сюжете программы «Вікна-новини» на телеканале СТБ.

«До депутатства он был совладельцем одного из крупнейших стеклозаводов. Говорит, что заботится не о том, чтобы бутылок больше заводы продали, а о здоровье украинцев. Впрочем, в заботу о людях не верят производители пива», - отмечают авторы сюжета.

Журналисты приводят пример Дании, где практика повторного использования стеклянной тары успешно используется уже сто лет.

Сейчас в среднем каждая бутылка в Дании используется тридцать раз. По словам Генерального секретаря Датской ассоциации пивоваров Нильса Халда, уровень возврата в стране бутылок близок к ста процентам. «Мы спасаем общество больше чем от миллиона тонн отходов ежегодно», - акцентирует Халда.

Запрет использования оборотной бутылки, кроме того, может усугубить еще одну проблему в Украине.

По данным министерства экологии, сегодня 4% территории Украины занимают свалки. «Доля стекла, которое не разлагается, в бытовых отходах составляет от 7 до 12%. В случае принятия соответствующих законодательных изменений доля стекла может увеличиться до 20-25%», - предостерегает руководитель КП «Киевкоммунсервиса» Евгений Русин.